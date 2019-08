O argentino Lionel Messi, do Barcelona, o português Cristiano Ronaldo, da Juventus, e o holandês Virgil van Dijk, do Liverpool, foram indicados nesta quinta-feira ao prêmio de Jogador do Ano da Uefa, cujo vencedor será anunciado daqui duas semanas.

A honraria busca reconhecer o destaque da última temporada disputada, no caso, a 2018-2019. Vencedor mais recente, o meia croata Luka Modric, do Real Madrid, não ficou entre os três primeiros votados.