O atacante argentino Lionel Messi desembarcou nesta terça-feira na França, onde deverá assinar contrato nas próximas horas com o Paris Saint-Germain, após realizar todos os exames médicos necessários.

O astro, que teve a saída do Barcelona anunciada no último dia 5, chegou na manhã de hoje (pelo horário de Brasília), no Aeroporto de Le Bourget, localizado a 17 quilômetros de Paris. No local, um batalhão de jornalistas e fãs o aguardavam.