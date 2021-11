O atacante argentino Lionel Messi desfalcará o Paris Saint-Germain no duelo com o RB Leipzig, pela quarta rodada da fase de grupos da Liga do Campeões, conforme anunciou nesta terça-feira o clube francês.

Segundo as informações do PSG, o astro apresenta desconforto muscular e dores no joelho esquerdo, por isso, não viajará para a Alemanha com o restante dos companheiros.