O jogador do Barcelona Leo Messi. EFE/Arquivo

Lionel Messi disse nesta quarta-feira ter estranhado toda a polêmica que envolve a suposta contratação por parte do Barcelona de uma empresa para enaltecer dirigentes e difamar jogadores, ex-jogadores, ex-presidentes e outras pessoas ligadas ao clube catalão.

Em uma prévia da entrevista que o jornal "Mundo Deportivo" publicará amanhã, Messi foi perguntado se estava convencido pelas explicações do atual presidente do Barça, Josep Maria Bartomeu, e respondeu se dizendo um pouco surpreso com a história.