O atacante argentino Lionel Messi afirmou nesta quinta-feira, em entrevista publicada pelo jornal catalão "Sport", que quer encerrar carreira no Barcelona, mas mostrou incômodo com a atual situação do clube, ressaltando a importância de ter um projeto ganhador para os próximos anos.

Na entrevista, Messi reconhece que teria ficado encantado com a volta de Neymar, afirma que seria bom para a estabilidade do clube se não houvesse tantas mudanças na estrutura esportiva e aponta o nome do ex-jogador Carles Puyol como candidato à secretário técnico.