Após dias de expectativa, Lionel Messi finalmente foi anunciado nesta terça-feira como reforço do Paris Saint-Germain, equipe da qual vestirá a camisa 30, abrindo mão do número 10.

Sem um acordo para renovar contrato com o Barcelona, pelo qual atuava desde 2004 como profissional, Messi assinou por dois anos com o clube francês, com possibilidade de extensão automática por uma terceira temporada.