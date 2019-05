O atacante argentino Lionel Messi, do Barcelona, se consagrou neste domingo o artilheiro do Campeonato Espanhol pela sexta vez na carreira, igualando assim o lendário Telmo Zarra, que era o recordista absoluto.

O camisa 10 balançou a rede duas vezes no empate do time catalão com o Eibar, fora de casa, em 2 a 2, pela última rodada da competição. Com isso, chegou a 36 gols na competição, 15 a mais que o uruguaio Luis Suárez, também do Barcelona, e o francês Karim Benzema, do Real Madrid.