O argentino Lionel Messi e o brasileiro Philippe Coutinho começaram a trabalhar com os companheiros de Barcelona nesta quarta-feira, após terem dado positivo em teste para o novo coronavírus, segundo divulgou o clube catalão.

O camisa 10 vinha em litígio com a direção do Barça, acertou a situação na última sexta-feira e apenas aguardava a resposta do exame, para começar a treinar com o restante do time.