O atacante argentino Lionel Messi foi eleito nesta segunda-feira pela sexta vez pela Fifa como o melhor jogador do mundo, durante a cerimônia de entrega da edição 2019 do prêmio The Best, realizado no Teatro Scala, em Milão, na Itália.

O camisa 10 do Barcelona desbancou o zagueiro holandês Virgil van Dijk, do Liverpool, e o atacante português Cristiano Ronaldo, da Juventus - este último, que faturou o prêmio em cinco ocasiões, não compareceu ao evento de hoje.