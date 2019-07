Em uma partida mais brigada que o comum para uma disputa de terceiro lugar, Lionel Messi recebeu o segundo cartão vermelho de toda a carreira, mas mesmo assim a Argentina venceu o Chile por 2 a 1 neste sábado na Arena Corinthians, em São Paulo, e ficou com a medalha de bronze da Copa América.

Messi envolveu-se em uma discussão com o zagueiro chileno Gary Medel, e ambos foram para o chuveiro mais cedo, ainda no primeiro tempo. Ainda antes da expulsão dupla, a 'Albiceleste' já havia feito 2 a 0. Já no 10 contra 10, no começo da segunda etapa, Vidal marcou para 'La Roja' em cobrança de pênalti.