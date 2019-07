O atacante Antoine Griezmann, contratação mais recente do Barcelona, fez elogios rasgados a Lionel Messi, dizendo que o agora companheiro de equipe é o melhor jogador do mundo atualmente.

"Para mim, Messi é o número 1. Como Lebron (James) no basquete. Lebron é a imagem do basquete, da NBA, e Messi, para mim, é a imagem do futebol, porque tem algo diferente dos demais. É daqueles que só podemos ver a cada 30 anos ou mais", afirmou o atacante francês em entrevista coletiva.