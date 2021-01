Em jogo adiado da segunda rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona contou com dois gols de Lionel Messi para vencer o Athletic Bilbao por 3 a 2 no estádio San Mamés, fazendo com que o técnico Marcelino García Toral estreasse na equipe basca com derrota.

O time anfitrião até saiu à frente no placar, com gol de Iñaki Williams com apenas dois minutos de bola rolando. Contudo, o Barça virou ainda no primeiro tempo. Pedri, de cabeça, deixou tudo igual aos 14 minutos, e Messi desempatou aos 37, após tabela com o próprio Pedri.