O argentino Lionel Messi questionou, em entrevista publicada nesta segunda-feira, as declarações do presidente do Barcelona, Joan Laporta, sobre a possibilidade de que ele atuasse sem receber salários pelo clube catalão.

"Ninguém me pediu para jogar de graça. As palavras me doeram, porque não acho que havia necessidade de dizer isso. É como jogar a bola para o alto e não assumir as consequências, nem ter responsabilidade com as coisas", afirmou o jogador ao jornal espanhol "Sport".