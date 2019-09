O atacante Lionel Messi, do Barcelona, lançou nesta quinta-feira uma marca de roupas assinada pela estilista Virginia Hilfiger e administrada pela irmã do jogador, María Sol Messi.

A linha é inspirada na vida de Messi e explora as cores do clube catalão e da Argentina, segundo explicou a estilista, irmã de Tommy Hilfiger, durante o lançamento em Barcelona. Virginia Hilfiger detalhou que as peças foram confeccionadas com tecidos "funcionais" e tentam de transmitir o DNA "do futebol e do passado de Leo".