Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi e Georginio Wijnaldum, novos reforços do Paris Saint-Germain, serão apresentados no sábado, no intervalo da partida contra o Strasbourg, diante de quase 48 mil espectadores no estádio Parc des Princes.

As cinco grandes contratações do PSG nesta janela de transferências serão apresentados aos torcedores às 16h45 (horário de Brasília)