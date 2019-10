O atacante argentino Lionel Messi, do Barcelona, recebeu nesta quarta-feira pela sexta vez na carreira o troféu Chuteira de Ouro, por ter sido o maior goleador das ligas europeias na temporada 2018-2019.

O prêmio foi entregue em cerimônia realizada na capital da Catalunha, exatamente 15 anos após o astro estrear pela equipe principal do Barça. No dia 16 de outubro de 2014, a então revelação substituiu o brasileiro naturalizado português Deco, aos 37 do segundo tempo do jogo com o Espanyol, pelo Campeonato Espanhol.