O atacante argentino Lionel Messi, em postura diferente a do último domingo, quando chorou ao se despedir do Barcelona, garantiu que sente muita alegria ao ser apresentado como novo reforço do Paris Saint-Germain.

"Estou muito feliz. Todos sabem da minha saída do Barcelona, que foi muito dura, pois são muitos anos. É difícil a mudança depois de tanto tempo. Mas, ao chegar aqui, a felicidade é enorme", disse o astro, em entrevista coletiva.