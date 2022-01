O atacante Lionel Messi, do Paris Saint-Germain, que contraiu covid-19 na Argentina, durante período de folga de fim de ano, segue cumprindo período de isolamento e aguarda um teste com resultado negativo para o novo coronavírus para voltar à França nos próximos dias.

O astro desembarcou na cidade natal, Rosario, em 23 de dezembro, para passar o Natal e o réveillon com a família e amigos.

Na última quinta-feira, Messi esteve em uma festa privada, que teve imagens rapidamente circulando nas redes sociais.

Anteontem, o atacante argentino divulgou uma postagem com imagens do que classificou como momentos mais importantes de 2021 e agradeceu por tudo o que "pôde viver" ao longo do ano passado.

No dia seguinte, o Paris Saint-Germain informou que Messi e outros três jogadores do elenco, Sergio Rico, Juan Bernat e Nathan Bitumazala deram positivo em teste para o novo coronavírus.

"Todos estão respeitando atualmente o isolamento e o protocolo sanitário adaptado", indicou o clube francês, por meio de comunicado.

O também argentino Mauricio Pochettino, técnico do PSG, afirmou, em entrevista coletiva, que Messi está em "contato constante" com o departamento médico do clube.

O jogador não se pronunciou pelas redes sociais, nem falou com jornalistas desde que foi anunciado o positivo para a covid-19. EFE