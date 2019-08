O Barcelona tem viagem marcada nesta segunda-feira para os Estados Unidos, onde acontecerá mais uma etapa da pré-temporada do clube, sem o atacante argentino Lionel Messi, que sofreu lesão no primeiro treino que realizou após o fim das férias.

Segundo o departamento médico do clube catalão, o camisa 10 deixou a atividade de hoje com dores na perna direita. Os exames realizados no jogador detectaram uma lesão de grau 1 na panturrilha.