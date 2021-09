Lionel Messi marcou três gols nesta quinta-feira, liderou a Argentina na vitória sobre a Bolívia por 3 a 0 no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, pela décima rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, e superou Pelé na artilharia história de seleções sul-americanas em jogos oficiais.

Visivelmente mais leve com a camisa 'albiceleste' desde o título da Copa América, em julho, em pleno Maracanã contra o Brasil, Messi fez uma partida memorável no campo do River Plate. Logo aos 13 minutos do primeiro tempo, o camisa 10 deu uma caneta no marcador e acertou o ângulo direito do goleiro Lampe.