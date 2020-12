O argentino Lionel Messi, do Barcelona, teve cartão amarelo mantido e ainda foi multado nesta terça-feira por ostentar a camisa do Newell's Old Boys, como forma de homenagear o ex-jogador Diego Maradona, que morreu na semana passada.

O astro do clube catalão, ao marcar o quarto gol na vitória sobre o Osasuna por 4 a 0, em partida disputada no último domingo, pelo Campeonato Espanhol, tirou a camisa da equipe catalã e revelou a da equipe de Rosario, de que é torcedor, e que 'El Pibe' defendeu em 1993 e 1994.