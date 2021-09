O atacante argentino Lionel Messi foi diagnosticado com sintomas de uma contusão óssea no joelho esquerdo e, por isso, não será relacionado para o próximo jogo do Paris Saint-Germain, conforme informou o clube nesta terça-feira.

O técnico argentino Mauricio Pochettino anunciará em breve os jogadores que estão na lista para enfrentar o Metz, amanhã, fora de casa, pela sétima rodada do Campeonato Francês.