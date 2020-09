De volta aos treinos pelo Barcelona três dias depois do "fico", Lionel Messi começou a temporada nesta segunda-feira com uma atividade individual na la Ciudad Deportiva Joan Gamper. o centro de treinamentos do clube catalão.

Messi voltou no dia em que trambém retornaram alguns jogadores que estavam servindo suas seleções na Liga das Nações da Uefa, com uma semana de atraso. O craque havia anunciado o desejo de deixar o Barça, mas voltou atrás e cumprirá o restante do contrato, que vai expirar em 30 de junho do ano que vem.