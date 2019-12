Após conquistar pela sexta vez a Bola de Ouro, o tradicional prêmio entregue pela revista "France Football", o craque Lionel Messi reconheceu nesta segunda-feira, em Paris, que vê o momento da aposentadoria no horizonte e, por isso, pediu a Deus "mais vários anos" de carreira.

"Há dez anos recebi a minha primeira Bola de Ouro aqui em Paris. Tinha 22 anos, e tudo o que eu estava vivendo era impensável. Dez anos depois, me coube receber o prêmio em um momento totalmente diferente, com minha esposa e meus três filhos", disse o astro argentino do Barcelona após receber o troféu das mãos do croata Luka Modric, do Real Madrid e ganhador da edição do ano passado.