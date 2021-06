Cidade do México

EFE Cidade do México 19 jun 2021

O presidente da Federação Mexicana de Futebol (FMF), Yon de Luisa, advertiu nesta sexta-feira que se os torcedores locais continuarem com gritos homofóbicos nos estádios, o México não poderá mais sediar a Copa do Mundo de 2026, em conjunto com Canadá e Estados Unidos.

"Existe o risco (de perder o local) para a Copa do Mundo de 2026 se isso não acabar agora. Como é possível que queiramos receber uma Copa do Mundo se vamos ter estádios vazios? Isso deve terminar agora mesmo", exigiu o dirigente mexicano em entrevista coletiva.