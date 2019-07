Filho do heptacampeão mundial de Fórmula 1 Michael Schumacher, o jovem piloto Mick Schumacher acelerou neste sábado, no circuito de Hockenheim, com a Ferrari com a qual seu pai conquistou o último de seus títulos na categoria.

Mick, de 20 anos e que disputa a Fórmula 2, foi à pista com o modelo F2004 da escuderia, para delírio do público alemão. Em 2004, quando conquistou o hepta, Michael Schumacher teve aquela que, para muitos, foi sua melhor temporada, com 13 vitórias.