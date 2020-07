O Midtjylland, dos brasileiros Paulinho e Evander, venceu o Copenhague por 3 a 1 nesta quinta-feira, em casa, e conquistou o título do Campeonato Dinamarquês pela terceira vez na história, a segunda nos últimos três anos.

Paulinho, lateral-esquerdo com passagem pelo Santos, atuou como titular, enquanto Evander, meia-atacante revelado pelo Vasco, entrou aos 28 minutos do segundo tempo. Oito minutos depois, deu o passe para Awer Mabil marcar o gol que garantiu a vitória dos donos da casa na MCH Arena.

O time visitante saiu à frente no placar, com gol de Daramy, aos 22 minutos da etapa inicial. A reação da equipe anfitrião aconteceu apenas depois do intervalo, começando aos 18, quando Kaba empatou. Dreyer virou aos 34, e Awer Mabil ampliou dois minutos depois.

O Midtjylland é um clube em ascensão na Dinamarca e foi campeão ao abrir 17 pontos para o segundo colocado, o próprio Copenhague, com 15 em disputa. O time já havia ficado com o troféu nas temporadas 2014-2015 e 2017-2018.