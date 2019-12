O Milan confirmou nesta sexta-feira o retorno ao clube do atacante sueco Zlatan Ibrahimovic com contrato até a metade de 2020, com possibilidade de renovar por mais uma temporada.

"Estou voltando para um clube pelo qual tenho enorme respeito e para a cidade de Milão que amo. Lutarei junto com meus companheiros de equipe para mudar o rumo desta temporada. Farei de tudo para que isso aconteça", disse Ibra, ao site do clube italiano.