9 out 2019

EFE Roma 9 out 2019

O italiano Stefano Pioli, que treinou Inter de Milão e Fiorentina nos últimos anos, foi confirmado nesta quarta-feira como novo técnico do Milan, ao qual chega para suceder Marco Giampaolo, que foi demitido na terça-feira.

"O AC Milan anuncia a contratação com efeito imediato do Sr. Stefano Pioli como novo técnico do Time Principal", anunciou o clube em comunicado.