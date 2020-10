2 out 2020

2 out 2020

Jogadores do Milan comemoram a vitória nesta quinta-feira. EFE/JOSE COELHO

Em uma partida com roteiro digno de Hollywood, com várias reviravoltas, o Milan se classificou para a fase de grupos da Liga Europa ao vencer o Rio Ave na disputa de pênaltis em Vila do Conde, em Portugal, enquanto o Tottenham devolveu sobre o Maccabi Haifa uma goleada sofrida para o Bayern de Munique há exatamente um ano e o Sporting ficou pelo caminho.

Após um primeiro tempo de placar em branco no Estádio dos Arcos, Saelemaekers fez 1 a 0 para os 'Rossoneri' aos seis minutos da etapa final. Contudo, Geraldes deixou tudo igual aos 26, e o jogo foi para a prorrogação.