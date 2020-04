O Milan começou nesta sexta-feira a entregar cestas básicas com alimentos e dispositivos médicos, como máscaras, para seus torcedores com mais de 65 anos, com o objetivo de cuidar deles neste período de emergência devido ao novo coronavírus.

Os 'Rossoneri' aderiram a uma iniciativa lançada há algumas semanas pela Roma, dedicada a seus torcedores com mais de 75 anos, e entregou caixas com água, macarrão, sobremesas, cerveja, remédios e máscaras, além de cachecóis do clube.

"Nesta sexta-feira começou a entrega pelo Milan de 2 mil caixas com necessidades básicas, máscaras e objetos personalizados do Milan para torcedores que se inscreveram na temporada 2019-2020 com mais de 65 anos de idade, uma categoria particularmente ameaçada pela Covid-19", dizia o comunicado do clube.

"Os pacotes serão entregues nas casas dos torcedores. Um gesto que quer transmitir a proximidade que é um elemento fundamental dos valores do clube", acrescentou.

Nas últimas semanas, vários clubes de futebol italianos fizeram doações, promoveram arrecadação de fundos e lançaram iniciativas de caridade para cuidar de seus torcedores em dificuldades.

Os jogadores do Bologna, por exemplo, ligaram pessoalmente para seus torcedores que moram sozinhos para conversar com eles por alguns minutos e encorajá-los neste período difícil.