O zagueiro brasileiro Léo Duarte, ex-Flamengo, foi oficializado nesta quarta-feira como novo reforço do Milan, se tornando dessa forma a quinta contratação do clube italiano para a temporada.

"Primeiro Rubro-Negro, agora 'Rossonero'. Bem-vindo, Léo", dizia post publicado no Twitter do Milan, em referência aos apelidos das duas equipes, devido as cores de ambos, que são iguais, o preto e o vermelho.