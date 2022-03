O zagueiro Eder Militão foi descartado nesta segunda-feira do jogo do Real Madrid com o Mallorca, pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol, por causa de problemas físicos apresentados na semana passada, após a eliminação da Liga dos Campeões, diante do Paris Saint-Germain.

A informação foi divulgada pelo clube 'merengue' por meio de comunicado publicado no site oficial.