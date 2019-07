O zagueiro brasileiro Éder Militão demonstrou ambição em suas primeiras palavras como jogador do Real Madrid, durante sua apresentação nesta quarta-feira no estádio Santiago Bernabéu, onde afirmou que espera "fazer história" no clube.

"Estou muito feliz de viver este momento, de jogar no melhor clube do mundo graças à ajuda do meu pai, da minha família e dos agentes que me ajudaram a chegar até aqui. Desde criança sonho em jogar no maior clube do mundo", declarou.