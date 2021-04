O zagueiro brasileiro Éder Militão foi bastante elogiado na entrevista coletiva desta segunda-feira do técnico Zinedine Zidane e do defensor Raphael Varane, na véspera do primeiro jogo da semifinal da Liga dos Campeões da Europa entre Real Madrid x Chelsea.

Ambos destacaram a paciência que o camisa 3 teve para esperar por uma sequência de jogos pelo time espanhol.