A entrevista coletiva de apresentação do zagueiro e lateral-direito Éder Militão no Real Madrid nesta quarta-feira, no estádio Santiago Bernabéu, teve de ser encerrada antes do previsto porque o brasileiro se sentiu enjoado enquanto ouvia a última pergunta.

Vestido de terno e gravata pretos e camisa branca, Militão respondeu em ritmo lento cada questionamento feito pelos jornalistas. Em dado momento, pareceu se emocionar, mas eram os primeiros sintomas de que não estava se sentindo bem.