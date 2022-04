O zagueiro brasileiro Éder Militão treinou nesta sexta-feira com os companheiros de Real Madrid, dois dias depois de levar pancada que o tirou da reta final do segundo tempo do duelo com o Chelsea, pela ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

O ex-São Paulo deixou o gramado do estádio Stamford Bridge, em Londres, aos 19 minutos do segundo tempo, apresentando incômodo no joelho direito, e deu lugar ao espanhol Nacho Fernández.