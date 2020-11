O zagueiro Éder Militão, do Real Madrid, voltou a testar negativo para Covid-19, após dois resultados inconclusivos, e pôde treinar nesta quinta-feira com os companheiros de equipe que não foram titulares na vitória de 2 a 0 sobre a Inter de Milão, na véspera.

O técnico Zinedine Zidane ainda lida com cinco desfalques. Entre eles, o atacante Karim Benzema, com dores no quadril; o lateral-direito Álvaro Odriozola, com lesão na perna esquerda, realizaram atividades individuais no campo e na academia.