Após ter sido apresentado no gramado do Santiago Bernabéu, o zagueiro e lateral-direito Éder Militão externou nesta quarta-feira, na sala de imprensa do estádio, a alegria de ter assinado contrato com o Real Madrid e disse que pode contribuir com a equipe de Zinedine Zidane com a sua polivalência.

"É um dia muito especial para mim e para a minha família. Estamos chegando a um nível muito alto, ao melhor clube do mundo, e hoje é um dia muito especial. Estou muito feliz de chegar ao Real Madrid", disse o brasileiro, que demonstrou certo nervosismo e deixou a entrevista coletiva antes do fim depois de ter se sentido mal.