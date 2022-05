O ministro das Finanças do Catar, Ali Bin Ahmed Al Kuwari, afirmou nesta quinta-feira, que os investimentos no país não foram voltados apenas para a Copa do Mundo, para o país, "cujos benefícios acontecerão nos próximos anos".

Em entrevista para veículos de imprensa da Espanha, entre os quais esteve a Agência Efe, o integrante do regime falou sobre os investimentos feitos para o torneio, que será realizado entre novembro de dezembro.