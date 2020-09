Seis meses e quatro dias depois de ter empatado com o Internacional em 0 a 0 na Arena, o Grêmio voltará à Taça Libertadores nesta quarta-feira com mudanças, enfrentando a Universidad Católica no estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago.

O Imortal é vice-líder do grupo E, com quatro pontos e saldo pior que o do rival Inter, que aparece na ponta da tabela. A Católica, por sua vez, ainda não pontuou e segura a lanterna, atrás também do América de Cali, que tem três pontos.