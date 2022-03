O meia croata Luka Modric lançou nesta terça-feira um alerta aos companheiros do Real Madrid sobre o atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, um dia antes do duelo entre as duas equipes pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.

"É um grande jogador. Tenho muito carinho por ele e gosto muito desse tipo de jogador", disse o vencedor do prêmio Bola de Ouro, da revista "France Football", em 2018.