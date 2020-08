O ex-jogador e técnico sérvio Vladimir Popovic, campeão intercontinental de clubes em 1991, quando comandava o Estrela Vermelha, morreu aos 85 anos, conforme divulgou nesta terça-feira o clube de Belgrado.

As causas do falecimento da lenda do futebol da Sérvia não foram anunciadas, apenas que o falecimento ocorreu ainda na noite de ontem.