O técnico português José Mourinho, do Tottenham, admitiu, por meio de comunicado divulgado nesta quarta-feira, que descumpriu normas de distanciamento social, ao sair para se exercitar com alguns jogadores do clube londrino.

"Aceito que minhas ações não estiveram alinhadas com as recomendações do governo, de que só podemos ter contato com membros da nossa casa", disse o comandante dos 'Spurs'.

Mourinho foi flagrado com o colombiano Davinson Sánchez, e com os franceses Tanguy Ndombele e Ryan Sessegnon em um parque londrino, fazendo exercícios, sem respeitar os metros de afastamento impostos pelas autoridades locais.

"É vital que todos façamos nossa parte e sigamos os conselhos do governo para apoiar nossos heróis da saúde e salvar vidas", garantiu o português.

Ontem, o Tottenham já havia se pronunciado oficialmente, por meio de um porta-voz, lembrando que todos os jogadores do elenco foram orientados a respeitar as determinações feitas para prevenir a propagação do novo coronavírus. EFE

msg/bg