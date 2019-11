O Tottenham estreou neste sábado o técnico José Mourinho, que estava há quase um ano desempregado e assumiu o posto após a demissão de Mauricio Pochettino, e venceu o West Ham por 3 a 2, fora de casa, pela 13ª rodada do Campeonato Inglês.

O time do norte de Londres chegou a abrir três gols de vantagem, mas levou dois na reta final do duelo disputado no Estádio Olímpico da capital britânica.