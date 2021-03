O técnico português José Mourinho, do Tottenham, se irritou com pergunta realizada nesta quarta-feira, em entrevista coletiva, sobre os motivos que fizeram o atacante galês Gareth Bale não ter tido bom rendimento no Real Madrid.

"Pergunte ao Madrid. Quem sabe, eles possam te responder, e você entenda porque demorou tanto. Talvez, a paciência seja a chave", disse o comandante dos 'Spurs'.