O Ministério Público do Paraguai investiga se o brasileiro Wilmondes Sousa Lira, acusado de ter entregado a Ronaldinho Gaúcho e ao irmão do jogador, Roberto Assis, os passaportes falsos para entrarem no Paraguay em março, saiu da residência na qual deveria cumprir prisão domiciliar.

O juiz encarregado do caso, Gustavo Amarilla, comentou à Agência Efe que a possível fuga do brasileiro "ainda é um rumor", já que ainda não há nenhuma comunicação oficial.

"É uma diligência do Ministério Público para comprovar se efetivamente ele violou a prisão domiciliar. Isso está sujeito à comprovação de forma oficial. Ainda não tenho a certificação oficial", explicou.

Amarilla disse que recebeu nas últimas horas várias perguntas da imprensa sobre o paradeiro de Sousa Lira e pediu o início das investigações. O Ministério Público paraguaio já começou a fazer as comprovações pertinentes para verificar "se essa fuga efetivamente aconteceu".

O juiz decretou em março a prisão preventiva de Wilmondes Sousa Lira, acusado de associação criminosa, uso de documentos não autêntivos e uso de documento público de conteúdo falso.

Essa decisão foi ratificada em maio, mas, um mês depois, um tribunal de apelações derrubou a decisão e concedeu a prisão domiciliar ao brasileiro, que deveria permanecer em um apartamento localizado em uma região de classe alta em Assunção.

Nesta sexta-feira, diversos jornais informaram sobre o suposto desaparecimento de Sousa Lira, mas ainda sem comprovação oficial, como lembrou o juiz.

"Caso o Ministério Público ou a Polícia comprovem que ele não está, presume-se uma fuga. O sistema processual estabelece que nestas circunstâncias de descumprimento de alguma das medidas ou fuga de uma pessoa, inicia-se uma situação de estado de rebeldia, que implica uma ordem de captura do foragido", detalhou o juiz à Efe.

Wilmondes Sousa Lira foi detido no dia 4 de março, no mesmo hotel onde Ronaldinho e Assis se hospedaram ao chegarem a Assunção para promoverem um evento beneficente de uma fundação dirigida pela empresária Dalia López.

Em depoimento, Sousa Lira alegou que as documentações foram entregues por López, que também está foragida, no aeroporto para que ele as entregasse aos irmãos.