O Ministério Público da Suíça formalizou nesta terça-feira uma acusação contra dois ex-presidentes da Federação Alemã de Futebol (DFB), um antigo secretário-geral da entidade, além do ex-secretário-geral da Fifa, o suíço Urs Linsi.

Todos são apontados com envolvimento em irregularidades na organização da Copa do Mundo de 2006, que aconteceu no país.