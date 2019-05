A espanhola Garbiñe Muguruza teve uma estreia complicada neste domingo em Roland Garros ao ser surpreendida no primeiro set pela americana Taylor Townsend, de 23 anos e número 96 do mundo, antes de se recuperar e conseguir a virada para se classificar para segunda rodada do torneio de Grand Slam.

A espanhola, ganhadora da edição de 2016 do torneio, precisou de quase duas horas para vencer a partida, após cair logo no primeiro set, no qual a americana conseguiu quebrar seu serviço no 12º game e vencer por 7-5.