O meia-atacante alemão Thomas Müller, do Bayern de Munique, falou nesta quinta-feira, em entrevista coletiva, do que espera no duelo de amanhã com o Barcelona, pelas quartas de final da Liga dos Campeões.

"Eu espero duas equipas que gostem de ter a bola. Mas também queremos ser agressivos e ter a bola de volta o mais rápido possível", disse o campeão mundial em 2014, com a seleção da Alemanha.